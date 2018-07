Gerson Magrão aparece no BID e já é jogador do Santos

SANTOS - O lateral-esquerdo Gerson Magrão já é jogador do Santos, mas só poderá fazer a sua estreia na segunda fase da Copa Libertadores. Nesta segunda-feira, o nome do ex-jogador do Dínamo de Kiev (Ucrânia) apareceu no BID (Boletim Informativo Diário), indicando que ele está regularizado para defender a equipe santista.

Gerson, que estava em litígio com o Dínamo, assinou contrato para defender o Primavera, time de Indaiatuba, no interior do Estado. Agora, foi repassado para o Santos, por empréstimo que vale até o último dia de 2013. Ele já treinava com o elenco do técnico Muricy Ramalho desde janeiro, mas só agora conseguiu ter sua situação regularizada.

O ex-lateral do Cruzeiro, porém, não foi inscrito a tempo no Campeonato Paulista. Assim, só poderá entrar em campo numa eventual classificação da equipe para a segunda fase da Libertadores e, para isso, precisará substituir um dos santistas já inscritos. Ele deverá travar a mais dura disputa por posição na equipe, uma vez que tem Léo e Juan como concorrentes.

O terceiro reforço do Santos para a temporada vai ser apresentado à imprensa após o treino desta terça-feira. Outro jogador já contratado é o meia Bernardo, emprestado pelo Vasco, mas que ainda não tem data para assinar contrato e ser apresentado. Antes deles chegaram Juan e Fucile, também por empréstimo.