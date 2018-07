Gerson Magrão chega ao Santos querendo atuar no meio de campo

SANTOS - Gerson Magrão foi apresentado nesta terça-feira como terceiro reforço do Santos para a temporada. Quando se destacou jogando pelo Cruzeiro, em 2009, o jogador era lateral-esquerdo. Mas ele chegou à Vila Belmiro afirmando que pretende disputar posição no meio-campo, se definindo como um volante que sai para o jogo, como são Ibson e Elano.

"Se precisar de mim na lateral, jogo. Mas a preferência é jogar no meio", disse Gerson Magrão, em sua apresentação. O jogador começou a carreira no meio-campo, chegando a jogar assim no Feyenoord (Holanda), no Flamengo e no Ipatinga. Foi no Cruzeiro que ele foi improvisado na lateral e acabou agradando. "Fui lateral por acaso. Joguei na posição para ajudar o treinador, mas me sinto melhor no meio."

De acordo com Nei Pandolfo, gerente de futebol, Gerson Magrão foi contratado pelo seu "histórico vitorioso no futebol de Minas Gerais e do Rio. E por ser um jogador que atua em mais de uma posição". Na lateral, ele disputa posição com Juan e Léo, além do jovem Paulo Henrique, titular contra o São Paulo, e de Fucile, que joga nas duas alas.

Depois de se destacar pelo Cruzeiro, Gerson Magrão foi negociado com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Ficou um ano e meio no time, mas uma troca de técnico fez ele acabar encostado. Ao mesmo tempo, o clube deixou de arcar com suas obrigações. Descontente, o novo reforço do Santos entrou na justiça e foi liberado para voltar a jogar. Ele, entretanto, segue cobrando a dívida salarial.

Toda esta pendência fez Gerson Magrão ficar sem jogar desde agosto do ano passado. Agora ele comemora a liberação: "Ficar só na academia é ruim, mas sempre confiei nos meus advogados que a liberação ia sair".

Gerson Magrão só poderá fazer a sua estreia pelo Santos numa eventual classificação da equipe para a segunda fase da Copa Libertadores, uma vez que ele não foi inscrito no Campeonato Paulista nem consta na lista santista para a fase de grupos da competição continental. Ele mesmo avisa, porém, que ainda precisa passar por recondicionamento físico.