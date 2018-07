Gervinho pede desculpas por expulsão na Copa Africana

O descontrole emocional de Gervinho na última terça-feira prejudicou a seleção da Costa do Marfim na estreia da Copa Africana de Nações. A equipe era derrotada pela Guiné por 1 a 0, quando, aos 13 minutos do segundo tempo, o meia da Roma foi expulso por agredir o jogador adversário Naby Keita com um golpe no rosto.

Menos mal para a Costa do Marfim que, mesmo com um homem a menos, o empate saiu aos 27 minutos, com Doumbia. Ainda assim, Gervinho reconheceu seu erro e pediu desculpas nesta quarta. "Quero dizer desculpas à nação marfinense, meus companheiros de equipe, os fãs e organizadores da Copa Africana de Nações por este gesto de raiva, que não me representa, que não representou como sou e que não tem lugar no futebol", escreveu em sua página no Twitter.

Com a expulsão, Gervinho é desfalque certo para o duelo marfinense diante de Mali, neste sábado. O jogador, no entanto, ainda corre o risco de ser suspenso por um período maior pela Confederação Africana de Futebol se a entidade entender que ele teve uma conduta violenta.