Getafe anuncia Sanchez Flores como seu novo técnico

O Getafe, da Espanha, anunciou, nesta segunda-feira, Quique Sanchez Flores como seu treinador. A contratação significa um retorno para o técnico, que iniciou a sua carreira no clube em 2004, levando-o à elite do futebol espanhol antes de passar por Valencia, Benfica e Atletico de Madrid, entre outros times.

Sanchez Flores vai substituir o romeno Cosmin Contra, que assinou com o clube chinês Guangzhou R & F em dezembro, mas seguiu no comando do time até o último domingo, quando o Getafe perdeu por 2 a 1 para o Rayo Vallecano, em casa, pelo Campeonato Espanhol.

Passando por um jejum de sete jogos sem vitórias no torneio nacional, o Getafe ocupa apenas a 14ª colocação, quatro pontos acima da zona de rebaixamento. "É um risco, mas eu não considero assim, vejo isso como uma fonte de alegria por estar de volta ao clube onde comecei", disse Sanchez Flores, de 49 anos, que trabalhou pela última vez no Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos.