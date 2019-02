Getafe bate o Celta e se aproxima de zona de classificação para Liga dos Campeões

Uma das principais surpresas desta temporada no Campeonato Espanhol, o Getafe deu sequência à sua ótima campanha neste sábado, com mais uma vitória. A equipe recebeu o Celta de Vigo, levou um susto no início, mas reagiu para buscar a virada e triunfar por 3 a 1.

O resultado levou o Getafe a 35 pontos, na quinta colocação, que hoje o colocaria na zona de classificação para a Liga Europa. A equipe está a apenas um ponto do Sevilla, que ainda atua na rodada e fecha a zona que dá vaga para a Liga dos Campeões. Por outro lado, o Celta tem só 24 pontos, em 16.º, e luta contra o rebaixamento.

Apesar da derrota, o Celta até começou melhor neste sábado e abriu o placar logo com um minutos, com Néstor Araújo. Aos 36, no entanto, o Getafe teve um pênalti, Maxi Gómez levou dois cartões amarelos na sequência e foi expulso. Jaime Mata foi para a cobrança e empatou.

Com um jogador a mais, o Getafe aproveitou para arrancar, em dia inspiradíssimo de Mata. Na etapa final, o jogador marcou mais duas vezes, aos 16 e aos 35 minutos, e decretou o triunfo dos mandantes.

Na próxima rodada, o Getafe visita o Eibar, na sexta-feira, na tentativa de manter o embalo no Espanhol. Por outro lado, o Celta atua no dia seguinte diante do Levante, em casa.