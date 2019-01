Getafe bate Valencia e tem vantagem para ir às semifinais da Copa do Rei

Em um jogo equilibrado e com poucas oportunidades de gol, o Getafe derrotou o Valencia por 1 a 0 nesta terça-feira, em casa, no estádio Coliseum Alfonso Perez e abriu vantagem no confronto para se classificar às semifinais da Copa do Rei.

Com o triunfo conquistado pelo placar mínimo, o Getafe tem a vantagem de poder empatar o duelo de volta no estádio Mestalla, casa do rival, marcado para a próxima terça-feira. Uma vitória do Valencia por 1 a 0 leva a decisão da vaga à prorrogação e para os pênaltis, caso o placar não se altere.

O primeira tempo da partida foi morno e carente de lances de perigo. Na etapa final, o Getafe dominou a maior parte das ações e marcou seu gol aos 31 minutos. O tento saiu dos pés do atacante Jorge Molina, em linda jogada que contou com corte no zagueiro e finalização de esquerda no alto.

Nesta quarta-feira, o Barcelona visita o Sevilla às 18h30 (de Brasília) no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Na quinta, Betis e Espanyol medem forças às 16h30 no estádio Benito Villamarín, e o Real Madrid recebe o Girona às 18h30, no Santiago Bernabéu.