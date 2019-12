Getafe bate Valladolid, emenda 3º triunfo seguido e se consolida no 4º lugar

Invicto há sete jogos, sendo uma das sensações do Campeonato Espanhol, o Getafe derrotou o Valladolid em casa, no Coliseum Alfonso Pérez, neste domingo, por 2 a 0, e se consolidou entre os primeiros colocados da competição.

O Getafe emendou a terceira vitória seguida e segue forte na briga por uma vaga à próxima edição da Liga dos Campeões, de modo que se manteve na quarta colocação, com 30 pontos. O Valladolid, que pertence a Ronaldo Fenômeno, briga na parte de baixo da tabela. É o 15º, com 19 pontos.

O Getafe não teve mais posse de bola e nem liderou as estatísticas de finalizações. No entanto, foi mais preciso em suas investidas ofensivas. O meia Cucurella abriu o caminho para o triunfo no primeiro tempo e o atacante Angel Rodriguez sacramentou o resultado com um gol na etapa final.

Outros jogos realizados neste domingo envolveram três equipes que brigam contra o rebaixamento. Duas delas são Celta e Mallorca, que empataram em 2 a 2. O time de Vigo é o 18º colocado e abre a zona do descenso, com 14 pontos, apenas um a menos que o Mallorca, o primeiro fora do grupo dos três piores.

Em situação pior ainda está o Espanyol. O time catalão é o lanterna da competição, com 10 pontos, e chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vencer ao empatar em 2 a 2 com o Bétis (12º) em casa.