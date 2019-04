Getafe derrota Sevilla e só está atrás de Barcelona, Atlético de Madrid e Real

O Getafe derrotou o Sevilla, por 3 a 0, neste domingo, em seu campo, e assumiu o quarto lugar do Campeonato Espanhol, deixando o rival na quinta posição. As duas equipes brigam por uma das quatro vagas na Liga dos Campeões. As três primeiras vão ficar com Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid. Restam cinco rodadas.

O Getafe abriu vantagem no primeiro tempo com dois gols de pênalti, convertidos por Mata e Molina. Na segunda etapa, Molina voltou a marcar e definiu o placar para a equipe, que atingiu 54 pontos, contra 52 do Sevilla.

Em outro jogo, Levante e Espanyol empataram por 2 a 2, em Valência. Vezo e Rochina marcaram para o time da casa, enquanto Iglesias e Roca fizeram os gols do time catalão.

O Levante precisava da vitória para fugir ainda mais da zona de rebaixamento. Com o ponto conquistado, o time alcançou os 34 pontos e ocupa a 16ª posição. O Valladolid, o primeiro na zona da degola, acumula 32 pontos. O Espanyol está em décimo lugar, com 42 pontos.