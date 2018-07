Getafe e Espanyol goleiam no Espanhol e se afastam da zona de rebaixamento

Getafe e Espanyol finalmente deram motivos para suas torcidas sorrirem neste domingo, ao golearem pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Em casa, o Getafe não tomou conhecimento do Villarreal e levou a melhor por 4 a 0. Já o Espanyol recebeu o Deportivo La Coruña na Catalunha e também triunfou ao fazer 4 a 1.

Os resultados fizeram com que ambas as equipes se distanciassem do rebaixamento, chegando aos oito pontos. O Getafe é o nono colocado, enquanto o Espanyol é o 11.º. O Villarreal aparece em 13.º, com sete, enquanto o La Coruña vive situação preocupante e está na zona da degola, em 18.º, com apenas quatro pontos.

O Getafe passou em branco no primeiro tempo neste domingo, mas arrancou para a goleada na etapa final. Angel Rodríguez abriu o placar aos 10 minutos e Jorge Molina ampliou aos 20. O Villarreal, então, se lançou ao ataque e foi castigado. Bergara e o mesmo Rodríguez completaram a goleada.

Já em Barcelona, o brasileiro Léo Baptistão foi o responsável por abrir o placar logo aos cinco minutos. Arribas, contra, ampliou. O La Coruña esboçou uma reação no segundo tempo com Celso Borges, mas Gerard Moreno marcou duas vezes para garantir a vitória.

Na próxima rodada, La Coruña e Getafe se enfrentam no sábado. No domingo, o Espanyol visita o Real Madrid. Já o Villarreal volta as atenções para a Liga Europa, pela qual encara o Maccabi Tel Aviv na quinta-feira, fora de casa.