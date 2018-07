Getafe é vendido para grupo empresarial de Dubai

O grupo comandado pelo xeque Butti bin Suhail Al Maktoum já avisou que o nome Getafe será mantido, mas revelou que a inscrição "Team Dubai" será acrescentada ao uniforme, ao estádio e em outras áreas que divulguem a marca do clube.

Fundado em 1945, o clube da pequena cidade de Getafe, localizada na região central da Espanha, nunca conseguiu grandes resultados em sua história. Atualmente, ocupa apenas o 14º lugar no Campeonato Espanhol, com 37 pontos em 32 jogos.

Com a venda do Getafe, mais um clube dos grandes centros do futebol europeu fica nas mãos de investidores do Oriente Médio. Antes, um xeque de Abu Dabi comprou o Manchester City em 2008 e um do Catar fez o mesmo com o Málaga no ano passado.