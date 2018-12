Getafe empata com Leganés e perde chance de ultrapassar Real Madrid

O Getafe desperdiçou a possibilidade de ultrapassar o Real Madrid na classificação do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, na abertura da 15ª rodada, o time ficou no empate por 1 a 1 com o Leganés, fora de casa, e agora precisará torcer contra vários clubes para não cair na tabela.

O empate no Municipal de Butarque deixou o Getafe na sexta posição, com 21 pontos, a dois do Real Madrid, o mantendo na briga por vagas nas competições europeias da próxima temporada. Mas Levante, Espanyol, Girona, Real Sociedad, Betis e até o Eibar tem chances de ultrapassá-lo no complemento da rodada. Já o Leganés chegou aos 17 pontos, na 16ª posição.

A igualdade ao menos serviu para os times ampliarem invencibilidades na temporada. O Getafe completou o quarto jogo consecutivo sem derrota, sendo que três desses compromissos foram pelo Espanhol. Já o Leganés, mesmo em situação pior na classificação, não perde há sete jogos, sendo cinco deles pelo Nacional.

Fora de casa, o Getafe abriu o placar com um gol do uruguaio Leandro Cabrera, aos 39 minutos do primeiro tempo. E o camaronês Allan Nyon empatou a partida para o Leganés aos 15 da etapa final.

O Leganés voltará a campo pelo Espanhol na próxima sexta-feira, quando visitará o Celta de Vigo. No dia seguinte, vai ser a vez de o Getafe atuar pela 16ª rodada, contra a Real Sociedad, em casa.