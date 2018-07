Getafe ganha fora de casa e se afasta da zona de rebaixamento

Uma partida completou, nesta segunda-feira, a 18.ª rodada do Campeonato Espanhol - a penúltima do primeiro turno. Nela, o Getafe conquistou uma importante vitória por 2 a 1 contra o Sporting Gijón, mesmo jogando fora de casa. Agora com 20 pontos, o time dos arredores de Madri ficou mais distante do risco de rebaixamento - está em 13.º lugar, cinco pontos à frente do próprio rival de Gijón, que abre a zona da degola.

O Getafe teve que suar muito para ganhar o jogo. Saiu perdendo com o gol do paraguaio Antonio Sanabria, aos 16 minutos do primeiro tempo, e perdeu a chance de empatar com o pênalti desperdiçado por Pedro Leon, aos 13 da segunda etapa. Mais aí, em dois minutos, aos 24 e aos 26, conseguiu a virada com os gols de Cala e Pablo Sarabia.

No próximo final de semana, os dois times fecham a primeira metade do Campeonato Espanhol. Pela 19.ª rodada, no sábado, o Getafe jogará em casa contra o Betis. No dia seguinte, o Sporting Gijón terá o duro desafio de encarar o Villarreal, atual quarto colocado, como visitante.