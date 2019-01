Getafe goleia o Alavés em casa e encosta nos primeiros colocados do Espanhol

O Getafe superou o Alavés com facilidade nesta sexta-feira, com uma goleada de 4 a 0 em casa, no estádio Coliseum Alfonso Pérez, na abertura da 20ª rodada do Campeonato Espanhol. E ficou mais perto dos primeiros colocados da competição.

O segundo triunfo seguido do Getafe estabelece a equipe na sexta posição, que dá um lugar na próxima edição da Liga Europa. O time soma agora 31 pontos, a dois do Real Madrid, quarto colocado e que abre a zona de classificação à Liga dos Campeões.

Apesar do revés no duelo importante na briga para ficar no pelotão da frente, o Alavés se manteve logo à frente do Getafe, na quinta posição, com 32 pontos. A equipe basca, até a última rodada, estava entre os quatro primeiros colocados do torneio, mas perdeu a vaga após dois tropeços.

Em campo, o Getafe foi soberano durante toda a partida, mas deslanchou no segundo tempo, etapa em que marcou três gols. Os espanhóis Jorge Molina e Jaime Mata foram os destaques, com dois gols cada. Mata abriu e fechou o placar e Molina marcou o segundo e terceiro gols.

A rodada segue no sábado, com mais três jogos, entre eles o do Real Madrid, que recebe o Sevilla no duelo que vale o terceiro lugar, e o Atlético de Madrid, que visita o Huesca. O líder Barcelona entra em campo somente no domingo para enfrentar o Leganés, no Camp Nou, diante de sua torcida.