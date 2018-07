Getafe surpreende, bate o La Coruña e vence outra fora de casa

O Getafe parece estar se especializando em conseguir vitórias como visitante neste Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, na abertura da 10.ª rodada, o time dos arredores da capital Madri viajou até a região da Galícia e derrotou o La Coruña por 2 a 1, em pleno estádio Riazor. Há duas semanas, fez o mesmo contra a Real Sociedad, em San Sebastian, no País Basco.

Com os três pontos conquistados fora de casa, o Getafe subiu para 13 e chegou à nona colocação na tabela de classificação, ficando mais distante da zona de rebaixamento. Já o La Coruña, mais uma vez sofrendo para evitar uma queda à segunda divisão, permanece na perigosa 16.ª posição, com apenas oito pontos.

Contra a Real Sociedad, o Getafe venceu de virada com os gols sendo marcados nos últimos minutos. Nesta sexta, as coisas foram mais tranquilas. O primeiro gol dos visitantes foi contra de Fabri, aos 36 minutos do primeiro tempo. No início da segunda etapa, Lafita fez 2 a 0. O La Coruña ainda reagiu e diminuiu com o português Postiga, aos 35, mas não teve forças para empatar.