Getafe vence Celta e amplia invencibilidade para seis jogos no Espanhol

Após conquistar um inesperado empate diante do líder Barcelona no seu compromisso anterior, no Camp Nou, o Getafe confirmou a recuperação ao vencer com facilidade o Celta de Vigo por 3 a 0, em casa, nesta segunda-feira, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

+ Veja a tabela do Campeonato Espanhol

Com o resultado, o Getafe encerrou uma sequência de quatro jogos sem triunfar no torneio nacional. Eram quatro empates seguidos do time do sul de Madri, que agora passa a acumular seis partidas sem derrotas. E a vitória levou o Getafe ao nono lugar no Espanhol, com 33 pontos. O Celta tem 32 e ocupa a 11ª posição.

O Getafe foi ao intervalo vencendo graças ao gol marcado por Angel Rodriguez aos 37 minutos. E o time ampliou a sua vantagem na etapa final. Jorge Molina marcou aos seis e Angel Rodriguez anotou aos 40, fazendo o seu segundo gol na partida e fechando o placar em 3 a 0.

Embalado pela vitória, o Getafe voltará a jogar no domingo pelo Espanhol, quando vai visitar o Villarreal. Um dia antes, o Celta receberá o Eibar, em busca da reabilitação.