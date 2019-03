Getafe vence com 2 gols de Mata e fica a 3 pontos do Real Madrid no Espanhol

Com dois gols marcados pelo atacante Jaime Mata, o Getafe venceu o Huesca por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado, em casa, e manteve a sua perseguição ao Real Madrid no Campeonato Espanhol. Quarto colocado, o time foi aos 45 pontos e agora está apenas três atrás da equipe comandada por Santiago Solari, que tentará afastar a crise em partida contra o Valladolid, neste domingo, fora de casa, no complemento desta 27ª rodada da competição.

No confronto deste sábado, Enric Gallego chegou a abrir o placar para o Huesca aos 35 minutos do primeiro tempo, mas Mata balançou as redes por duas vezes na etapa final para assegurar o triunfo do Getafe, que hoje fecha a zona de classificação à Liga dos Campeões neste Espanhol.

O Real Madrid, por sua vez, entrará em campo neste domingo, a partir das 16h45 (de Brasília), após sofrer três duras derrotas em casa, sendo duas delas para o rival Barcelona. A primeira delas, por 3 a 0, selou a eliminação da equipe nas semifinais da Copa do Rei. Em seguida, na rodada passada do Espanhol, o Barça voltou a bater o adversário, por 1 a 0, e praticamente encerrou o sonho do Real de brigar pelo título no torneio nacional. Por fim, o time madrilenho foi humilhado com uma goleada por 4 a 1 para o Ajax, na última terça-feira, e deu adeus à Liga dos Campeões.

Já o Huesca amarga a lanterna do Espanhol, com 22 pontos, um atrás de Villarreal e Rayo Vallecano, outros dois times que hoje ocupam a zona de rebaixamento da tabela.