Getafe vence Sevilla fora de casa e se aproxima dos líderes no Espanhol

Decepção neste começo de Campeonato Espanhol, o Sevilla foi derrotado pelo Getafe em casa, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, por 2 a 0, e acumulou o terceiro tropeço seguido na competição. O Getafe, por sua vez, chegou à terceira partida sem derrota e colou nos líderes do campeonato.

No momento, o time da Andaluzia, que vinha de derrota no clássico para o Betis, por 1 a 0, é apenas o 11º colocado, com quatro pontos. Já o Getafe, quinto na tabela, passou a encabeçar a zona de classificação à Liga Europa e integra o grupo dos quatro times que somam sete pontos. Para completar, permanece próximo dos líderes Barcelona e Real Madrid, que possuem respectivamente 12 e 10 pontos.

O atacante Ángel Rodríguez, com dois gols no primeiro tempo, um deles logo aos três minutos, foi o nome da partida. O time da casa, afobado e um pouco perdido, foi para cima, mas abusou dos erros e não conseguiu reverter o placar.

Nos outros jogos deste domingo pela competição nacional, três times conquistaram vitórias por 1 a 0. O Villarreal derrotou o Leganés fora de casa, o Espanyol bateu o Levante em seus domínios e o Alavés superou Valladolid longe de sua torcida.

Os triunfos são expressivos principalmente para Espanyol e Alavés, que subiram para a quarta e sexta posição, respectivamente, com sete pontos. O Villarreal venceu pela primeira vez no torneio e pulou para a 13ª posição, com quatro pontos. Valladolid e Leganés amargam a penúltima colocação e a lanterna, respectivamente, e o Levante é o décimo colocado.

A quarta rodada do Campeonato Espanhol será encerrada nesta segunda-feira, com o duelo entre Girona e Celta de Vigo, este que, se vencer, empatará em pontos com o Real Madrid, vice-líder, e manterá sua invencibilidade na competição.