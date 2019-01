Getafe vence Villarreal fora de casa e sobe para sexto no Espanhol

Em uma partida emocionante, o Getafe entrou na zona de classificação à próxima edição da Liga Europa através do Campeonato Espanhol ao derrotar o Villarreal por 2 a 1, fora de casa, neste sábado, pela 19ª rodada do torneio nacional.

O triunfo levou o Getafe a ascender para a sexta posição do Espanhol, com 28 pontos. Já o Villarreal, que vinha de quatro empates por diferentes competições, está na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 17 pontos.

No Estádio de La Cerámica, o Getafe largou na frente com o gol marcado por Jorge Molina, aos sete minutos do segundo tempo. Um gol contra do uruguaio Leandro Cabrera igualou o placar, aos 30.

Mas Ángel Rodriguez, que havia entrado em campo aos 41, marcou para o Getafe. Só que as emoções não se resumiram a isso, pois o camaronês Toko Ekambi desperdiçou cobrança de pênalti aos 47, perdendo chance de empatar o duelo para o Villarreal.

Também neste sábado, o Girona empatou a quarta partida seguida por diferentes competições ao ficar no 1 a 1, em casa, com o Alavés. O uruguaio Christian Stuani abriu o placar para o time mandante, que escalou o ex-vascaíno Douglas Luiz como titular, aos 11 minutos do primeiro tempo, mas Borja Bastón igualou aos cinco da etapa final. O novo empate levou o Girona aos 24 pontos, em oitavo lugar no Espanhol. Já o Alavés é o quarto colocado, com 32.