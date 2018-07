Getafe vira em San Sebástian com gols nos acréscimos

O Getafe conseguiu uma virada com estilo nesta segunda-feira, no fechamento da oitava rodada do Campeonato Espanhol. Depois de sair atrás da Real Sociedad em San Sebástian, marcou dois gols nos acréscimos, um deles no último lance do jogo, para vencer por 2 a 1 e chegar a três jogos sem derrota.

Com apenas uma vitória no Campeonato e brigando contra o rebaixamento a Real Sociedad saiu na frente aos 37 minutos do segundo tempo. Após recebe toque de calcanhar, o mexicano Vela deu lindo cruzamento de três dedos para deixar Pablo Hervías embaixo do gol para marcar.

O Getafe chegou ao gol de empate aos 45 minutos, com o francês Yoda, um meio-campista que se transferiu o do futebol romeno este ano para a Espanha. Ele recebeu na entrada da área, mirou o canto e colocou sem força, tirando do goleiro. No último lance do jogo, o brasileiro naturalizado croata Sammir fez toda a jogada e só rolou para Yoda escorar para dentro.

Com a vitória, o Getafe foi a 10 pontos, assumindo o décimo lugar do Campeonato Espanhol. A Real Sociedad briga com o arquirrival Athletic de Bilbao contra o rebaixamento. Ambos têm cinco pontos, beirando a zona de degola.