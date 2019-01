Getafe x Barcelona: onde assistir ao vivo e horário da partida

Getafe e Barcelona jogam neste domingo, às 17h45 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Os times entram em campo com objetivos distintos na competição.

Getafe x Barcelona terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. Líder do Espanhol, com 37 pontos, o Barcelona venceu as últimas quatro partidas pelo torneio, sendo que a vítima na rodada passada foi o Celta, dentro de casa. O time catalão é seguido de perto pelo vice-líder Atlético de Madrid.

Em sétimo lugar, com 25 pontos, o Getafe luta para ultrapassar o Betis, que perdeu para o lanterna Huesca neste sábado. A equipe vem de empate com o Girona, fora de casa, por 1 a 1.