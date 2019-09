Getafe x Barcelona: onde assistir e horário do jogo pelo Espanhol

Em busca de regularidade, o Barcelona visita o Getafe neste sábado, às 11h (horário de Brasília), no estádio Coliseum Alfonso Pérez, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

Getafe x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil.

Com sete pontos ganhos e na décima posição na tabela de classificação, o Getafe chega para o confronto defendendo uma invencibilidade de cinco partidas no nacional. Na última rodada, a equipe do técnico José Bordalás e do atacante Jaime Mata conseguiu um importante empate contra o Valencia, fora de casa, por 3 a 3. No jogo anterior, outra boa atuação ofensiva com um 4 a 2 sobre o Mallorca.

Já o Barcelona tenta emplacar uma sequência de vitórias no Espanhol. Apesar da vitória na última partida, contra o Villarreal, por 2 a 1, o clima na Catalunha não é dos melhores. Messi sofreu nova lesão na coxa esquerda e está fora de combate por tempo indeterminado. Quem também está passando por um momento ruim é o atacante Luis Suárez. Ainda entrando em forma depois da lesão sofrida no começo da temporada, o atacante uruguaio foi muito vaiado pelos torcedores do clube no Camp Nou.