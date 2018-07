Geuvânio comemora estreia com o 'pé esquerdo' no Santos

Geuvânio, com dois gols - o primeiro, muito bonito, de pé esquerdo - e participação nas principais ações ofensivas do time, foi o destaque do bom início de Campeonato Paulista do Santos, com a vitória por 3 a 0 contra o Ituano, na noite de domingo, na Vila Belmiro. E depois do jogo o atacante comemorou a volta do futebol que fez dele o melhor jogador da competição estadual do ano passado.

"Graças a Deus comecei bem. Fazer dois gols logo no jogo de estreia é motivo de alegria", disse Geuvânio, que sentiu o desgaste físico por ter corrido demais e pediu para ser substituído depois de marcar o seu segundo gol, o terceiro do Santos. Ele explicou que o primeiro gol não saiu para acaso. "Venho treinando essa batida de fora da área e hoje (ontem) peguei bem na bola que tomou a direção certa".

A atuação de domingo lembrou os melhores momentos de Geuvânio no Paulistão do ano passado, principalmente na fase de classificação. Depois, ele teve uma brusca queda de produção nas semifinais e finais. Ao assumir o Santos no lugar do demitido Oswaldo de Oliveira, Enderson Moreira encontrou Geuvânio sem motivação até para treinar e pediu para o seu auxiliar Luiz Fernando Rosa dar atenção especial para ele. "Depois de algumas conversas, Geuvânio recuperou a confiança no seu futebol e voltou a buscar o seu espaço", disse o treinador.

David Braz, um dos líderes do grupo, gostou do desempenho do Santos na estreia. "Conseguimos jogar 70 ou 80% do que foi treinado na pré-temporada e vamos evoluir de jogo para jogo", disse o zagueiro, que fez questão de agradecer o apoio dos mais de nove mil torcedores que compareceram na Vila, na noite de domingo. "A confiança que o torcedor passa é fundamental nesse início de campeonato".