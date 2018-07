Geuvânio é desfalque e Rildo forma ataque com Gabriel e Robinho

O técnico Enderson Moreira confirmou nesta terça-feira que não poderá contar com o atacante Geuvânio para a partida do Santos contra o Cruzeiro, nesta quarta, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. Ele será substituído por Rildo, que formará o trio de ataque com Gabriel e Robinho.

"Rildo deve iniciar o jogo, o Geuvânio não vai. Infelizmente ele apresentou uma lesão e estamos em processo de recuperação", declarou Enderson, que também não terá Thiago Ribeiro. "Ele apresentou um problema gástrico e, como já vinha numa sequência de jogos, não vai ser possível utilizá-lo".

Na defesa, David Braz foi poupado no treino desta manhã no CT Rei Pelé, mas não preocupa a comissão técnica. Ele viajou com a delegação para Belo Horizonte, palco do jogo desta quarta. Em comparação ao jogo do fim de semana, Enderson contará novamente com Aranha, Edu Dracena, Arouca e Robinho, todos preservados contra a Chapecoense. Além deles, Lucas Lima e Alison reforçam a equipe após serem liberados pelo departamento médico.

Desta forma, o Santos deve entrar em campo na noite desta quarta-feira escalado com Aranha; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Rildo, Gabriel e Robinho.