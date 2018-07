Geuvânio é regularizado e pode estrear pelo Flamengo contra o Grêmio

O atacante Geuvânio enfim foi regularizado na CBF. O nome do reforço do Flamengo apareceu nesta quarta-feira no Boletim Informativo Diário (BID), o que libera o atleta para fazer sua estreia pelo time rubro-negro. Assim, ele poderá entrar em campo nesta quinta no duelo contra o Grêmio, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Ele será relacionado pelo técnico Zé Ricardo para o confronto desta quinta. Mas deve começar a partida no banco de reservas. Geuvânio tem boas chances de ganhar uma oportunidade no jogo marcado para o estádio Luso-Brasileiro porque Paolo Guerrero vai cumprir suspensão, por ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada.

Geuvânio chegou ao clube rubro-negro no fim do mês passado. No entanto, precisou esperar quase três semanas para ser regularizado por causa de imbróglio burocrático. O Tianjin Quanjian, que detém os direitos do jogador, demorou para liberar a documentação ao Flamengo.