Geuvânio minimiza polêmica com Santos e celebra recepção no Flamengo

Mais nova contratação do Flamengo para a temporada, o atacante Geuvânio foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira. Em suas primeiras palavras no novo clube, o jogador precisou responder sobre a polêmica envolvendo o Santos, que ameaçou tentar impedir a negociação do time carioca com o Tianjin Quanjian, da China.

"O Flamengo e o Tianjin que conversaram comigo. Não teve o interesse do Santos na contratação. O Flamengo foi mais efetivo, atendeu os meus interesses e os da minha família. Estou motivado para fazer o melhor trabalho aqui", declarou.

O presidente santista, Modesto Roma Júnior, disse que o Santos firmou uma cláusula ao vender o jogador para o Tianjin que só permitia seu retorno ao Brasil por empréstimo, ao longo dos quatro anos de contrato, se fosse para o próprio clube paulista. Por isso, ameaçou entrar com uma ação na Fifa. Mas isto não parece incomodar Geuvânio.

"O Flamengo foi quem mostrou mais interesse e até de cuidar da minha família, e este foi o fator principal para eu estar aqui. Minha esposa está grávida, e o Flamengo nos acolheu bem. Aí eles ganharam o meu coração, meu carinho e meu respeito", afirmou.

Geuvânio tem 25 anos e estava no futebol chinês desde o início do ano passado, após se destacar com a camisa santista. Após um ano e meio longe do Brasil, o jogador não esperava a recepção que teve da torcida do Flamengo, e manifestou esta surpresa na apresentação.

"Estou muito feliz. Não esperava que isso ia acontecer, não tinha a possibilidade de sair. Mas no campeonato chinês teve um problema que me complicou para poder jogar. Continuei treinando e surgiu o interesse do Flamengo. Fiquei muito feliz, porque não sabia que eu estava tão em evidência assim", comentou.