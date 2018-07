Geuvânio pode enfrentar São Paulo no Morumbi

O atacante Geuvânio pode voltar ao Santos antes do previsto. A expectativa do departamento médico era que o atleta se recuperasse da lesão na coxa direita apenas para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, no dia 28, na Vila Belmiro, contra o São Paulo. Mas ele já retornou aos treinos com bola no gramado no CT Rei Pelé e pode até participar do primeiro jogo, no dia 21, no Morumbi.

Geuvânio não joga há mais de um mês. O atacante se machucou na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense.

Com a lesão do atacante, o técnico Dorival Junior escalou Marquinhos Gabriel entre os titulares. O jogador mostrou bom entrosamento com Gabriel e Ricardo Oliveira e manteve o bom rendimento do ataque santista.

Antes de se machucar, Geuvânio vivia um bom momento no Santos. Após oscilar bons e maus momentos, o atacante subiu de produção com o Dorival Junior.

O Santos tem mais cinco jogadores no departamendo médico: Zeca (edema no quadril), Gustavo Henrique (desgaste muscular), Victor Ferraz (incômodo nas costas) e Valencia e Alison (ambos passaram por cirurgia de joelho).