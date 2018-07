Geuvânio pode ser a novidade do Santos no clássico

O técnico Enderson Moreira pode apresentar algumas surpresas na escalação do Santos para o clássico contra o São Paulo, domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma possibilidade é montar o time com três zagueiros - Gustavo Henrique, Edu Dracena e Neto -, com os laterais Cicinho e Mena passando a atuar mais avançados, como alas.

Outra novidade pode ser Geuvânio. O atacante era um dos destaques do time até sofrer lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no dia 22 de outubro, na Vila Belmiro. Depois que ele foi para o departamento médico, o Santos não venceu mais, acumulando cinco derrotas e três empates, incluindo o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Recuperado, Geuvânio já treina sem restrições desde o início da semana. Assim, pode ser escalado no clássico deste domingo. O zagueiro David Braz, que estava com uma hérnia na coluna, também pode ficar à disposição de Enderson Moreira para enfrentar o São Paulo.

Assim, Enderson Moreira deve escalar o time para o clássico com Aranha; Edu Dracena, Gustavo Henrique e Neto; Cicinho, Alison, Arouca, Lucas Lima e Mena; Geuvânio e Robinho.