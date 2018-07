Geuvânio prevê equilíbrio em clássico, mas confia no Santos

Apesar da boa distância entre Santos e Corinthians na tabela do Brasileirão, Geuvânio aposta em equilíbrio dos dois clássicos que vão definir uma das vagas nas quartas de final da Copa do Brasil. Para o atacante, o crescimento recente do Santos vai compensar a boa fase do rival, que lidera o Brasileirão.

"[O Corinthians] é um time que está com uma sequência boa. Mas nossa equipe também vem de uma sequência muito boa, sem perder. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Em casa, com a força da torcida, temos tudo para conquistar um bom resultado", aposta o atacante, que alcançará a marca de 100 jogos com a camisa santista nesta quarta, no jogo de ida das oitavas de final, na Vila Belmiro.

Ao comentar a importante marca, ele destaca seus momentos de maior destaque no time. "Passei momentos bonitos com a camisa do Santos. O meu primeiro gol ficou marcado, foi uma sensação única. Mas tenho de ressaltar o título paulista, que foi um momento importante. Quando conquistei este título, foi um dos dias mais importantes da minha vida", afirma, referindo-se ao Estadual conquistado neste ano.