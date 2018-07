Recuperado, Geuvânio tenta aproveitar nova chance no Santos

Uma lesão de grau dois na coxa direita fez com que o ano que parecia ser muito bom para Geuvânio pudesse terminar com ele no banco de reservas do Santos. Para evitar isso, o atacante espera aproveitar o fato de Lucas Lima ter recebido o terceiro cartão amarelo e não poder enfrentar o Flamengo, quinta-feira, para ganhar uma oportunidade e tentar somar pontos com o técnico Dorival Júnior.

"Estou 100% e fazendo trabalho de fortalecimento. Se a oportunidade chegar, quero jogar e não estou acomodado. Mas não quero ganhar a posição falando e sim dentro de campo, fazendo o meu melhor", disse o atacante, que ficou 45 dias fora da equipe e viu seu substituto, Marquinhos Gabriel, aproveitar a chance e se tornar um dos alicerces do esquema do treinador.

Entretanto, Geuvânio garante que não vai desistir da disputa tão fácil e vende seu peixe. "Todos sabem a sequência de grandes jogos, gols e assistência. Se essa oportunidade chegar contra o Flamengo, quero estar preparado e fazer uma grande partida", projetou.

Sem Lucas Lima, a tendência é que Marquinhos Gabriel seja adaptado no meio e Geuvânio entre no ataque, ao lado de Gabriel e Ricardo Oliveira, que deve ter condições de jogo, embora ficará com a seleção brasileira até terça-feira, quando enfrentará a seleção do Peru.