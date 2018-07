'Mais preparado', Geuvânio pode ser novidade do Santos

O meia Geuvânio pode ser a novidade na escalação do Santos para encarar o Figueirense neste sábado, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador se recuperou plenamente de uma lesão na coxa direita e foi relacionado pelo técnico Dorival Júnior. Agora, resta saber se começará como titular ou seguirá como opção no banco.

"Agora é começar novamente, né?! Estou mais preparado agora. Queremos fazer uma boa partida lá em Floripa. Esses três pontos vão ser muito importantes para manter nosso time no G4", declarou.

Geuvânio ficou um longo período afastado da equipe por causa da lesão, até atuar por alguns minutos na vitória sobre o Goiás, na última rodada. Contra o São Paulo, na quarta, no entanto, não saiu do banco de reservas. O jogador sabe que perdeu um pouco de espaço com o tempo longe dos gramados, até porque Marquinhos Gabriel, seu substituto, vive ótima fase.

"É muito ruim ficar fora, principalmente por que eu estava em uma sequência muito boa. Acontece, acho que não será nem a primeira nem a última lesão. Estou consciente que o problema já passou, já estou recuperado, muito bem. Espero voltar na mesma forma que eu estava atuando", comentou.