Geuvânio volta a sentir lesão e desfalca Santos domingo

Um dos principais jogadores do Santos, o atacante Geuvânio está fora do jogo contra o Botafogo, domingo, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele voltou a sentir a lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, ao tentar fazer um cruzamento no treino técnico realizado na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Assim, sua presença na partida foi descartada - o substituto deve ser Rildo.

A sequência de nove jogos sem vitórias do Santos, incluindo o Brasileirão e a Copa do Brasil, começou justamente contra o Fluminense (derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro), após Geuvânio ter sofrido a contusão ainda no primeiro tempo.

Depois de ficar fora de oito jogos, Geuvânio reapareceu no segundo tempo do clássico contra o São Paulo, domingo passado, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e foi um dos destaques do time. Ele participou das principais chances santistas na derrota por 1 a 0, chegando a mandar uma bola no travessão do goleiro Rogério Ceni.