Geuvânio volta a ser relacionado pelo Santos após mais de 40 dias

Geuvânio voltou a ser relacionado pelo Santos, neste sábado, para uma partida, após ficar mais de 40 dias sem jogar. O atacante integra a lista de 23 jogadores para a partida contra o Goiás na Vila Belmiro, às 17 horas deste domingo, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado de lesão no músculo reto anterior da coxa direita, o jogador deve iniciar a partida no banco de reservas. A última partida de Geuvânio aconteceu no dia 3 de setembro, uma vitória santista sobre a Chapecoense por 3 a 1.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior não conta com os suspensos David Braz e Gabriel, que devem dar lugar a Leonardo e Ricardo Oliveira - que foi poupado do último jogo após participar dos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

A provável escalação do Santos é: Vanderlei; Zeca, Werley, Leonardo (Gustavo Henrique) e Chiquinho; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Marquinhos Gabriel, Ricardo Oliveira e Leandro.

O Santos joga para se manter na zona de classificação à Copa Libertadores, pois soma 46 pontos e iniciou a rodada em quarto lugar. O Goiás, por sua vez, briga para deixar a zona de rebaixamento, com 31 pontos e na 18.ª posição.

Confira os relacionados pelo Santos para enfrentar o Goiás:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir.

Laterais - Daniel Guedes, Zeca e Chiquinho.

Zagueiros - Werley, Leonardo e Paulo Ricardo.

Volantes - Renato, Thiago Maia, e Ledesma.

Meio-campistas - Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Marquinhos Gabriel, Leandrinho, Serginho, Ledesma, Vitor Bueno e Léo Cittadini.

Atacantes - Ricardo Oliveira, Geuvânio, Neto Berola, Leandro, Nilson e Marquinhos.