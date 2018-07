Geuvânio volta, mas posto de titular segue com Marquinhos Gabriel no Santos Embora tenha sido escalado como titular no empate contra o Figueirense, no último sábado, em Florianópolis, Geuvânio ainda não está pronto para retomar a posição de Marquinhos Gabriel. Com isso, ele deverá ficar no banco de reservas na partida contra o São Paulo na quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil.