Ghoulam sofre lesão no joelho e desfalca Napoli por tempo indeterminado

O lateral-esquerdo Faouzi Ghoulam realizou exames nesta quinta-feira e teve confirmada uma grave lesão no joelho esquerdo. O jogador do Napoli sofreu a ruptura total do ligamento cruzado anterior na derrota por 4 a 2 para o Manchester City, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

+ City supera o Napoli na Itália e se classifica na Liga dos Campeões

O Napoli confirmou em seu site oficial que Ghoulam, que nasceu na França mas se naturalizou argelino, passará por cirurgia nesta sexta-feira e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

Além de ficar sem um de seus destaques na temporada, a partida contra o Manchester City complicou a vida do Napoli na Liga dos Campeões. Com o tropeço em casa, o time italiano permaneceu na terceira colocação do Grupo F, com três pontos, a seis do Shakhtar Donetsk, o segundo colocado, e a nove do City, que garantiu classificação antecipada à próxima fase.

O Napoli vive ótimo momento no Campeonato Italiano. A equipe lidera a competição com 31 pontos, dois à frente da vice-líder Inter de Milão. No próximo domingo, enfrentará o Chievo Verona, fora de casa, pela 12ª rodada da competição. A Inter, no mesmo dia, receberá o Torino.