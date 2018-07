Gianfranco Zola é confirmado como novo técnico do Cagliari

Um dia depois de anunciar a demissão do técnico Zdenek Zeman, o Cagliari confirmou oficialmente nesta quarta-feira a contratação de Gianfranco Zola como substituto para o cargo. O ex-jogador de 48 anos de idade começará a dirigir a equipe no próximo domingo, quando os jogadores irão se reapresentar aos treinos após a pausa provocada pelo Natal.

O clube informou, por meio de nota, que a data da apresentação oficial de Zola como novo treinador ainda será marcada. Além de Zola, Pierluigi Casiraghi, outro ex-jogador da seleção italiana, foi confirmado como assistente do novo comandante.

O Cagliari conquistou apenas duas vitórias em 16 jogos no Campeonato Italiano, no qual a equipe ocupa hoje a 18ª posição, com 12 pontos, encabeçando a zona de rebaixamento. A sequência de resultados ruins acabou provocando a demissão do checo Zeman, de 67 anos, que assumiu a equipe em julho, antes do início da temporada europeia. Em fase muito ruim, o time ainda não conseguiu sequer vencer um jogo em casa nesta edição da competição nacional.

Com a missão de livrar o Cagliari do risco de rebaixamento, Zola deixou o comando do Watford, da Inglaterra, em dezembro do ano passado, depois ter assumido a equipe em 2012. Antes disso, ele dirigiu o também inglês West Ham entre 2008 e 2010. Já como jogador, ele passou por Napoli, Parma, Chelsea e também defendeu justamente o Cagliari, entre 2003 e 2005, quando encerrou sua carreira profissional.