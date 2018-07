Gigantes da Europa começam a luta pelo título continental

Os participantes da fase de grupos da mais importante competição de clubes do mundo, a Liga dos Campeões da Europa, darão início nesta terça-feira à corrida por um prêmio capaz de deixar empolgados até mesmo os clubes mais ricos. A edição 2014/2015 do torneio dará a seu campeão nada menos do que 37,4 milhões (R$ 113, 3 milhões).

O Real Madrid, ganhador do prêmio na temporada passada, estará em campo nesta terça-feira para enfrentar o Basel, da Suíça, no Santiago Bernabéu (todos os jogos da rodada serão às 15h45, pelo horário de Brasília). Apenas por participar da etapa de grupos, espanhóis e suíços, assim como os outros 30 clubes que estão na disputa, vão receber 8,6 milhões (R$ 2,6 milhões). Os valores aumentam à medida em que os times avançam na competição, até chegarem aos 37,4 milhões pagos ao campeão.

Apesar de ter sofrido duas derrotas seguidas no Campeonato Espanhol, o Real é um dos principais candidatos ao título. O trio de ataque formado por Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema continua sendo um tormento para qualquer defesa e o time conta agora com dois jogadores que brilharam na Copa do Mundo, o alemão Toni Kroos e o colombiano James Rodríguez. No entanto, o Real já dá sinais de que sentirá muito a falta de Di Maria e Xabi Alonso, que deixaram o clube.

O trio de favoritos é completado por Barcelona e Bayern de Munique, que estrearão amanhã, contra Apoel e Manchester City, respectivamente. O Chelsea, que cresceu muito com a chegada de Fàbregas e Diego Costa, tem potencial para fazer frente a Real, Barça e Bayern. O time inglês estreará amanhã, contra o Schalke 04.

Paris Saint-Germain (enfrentará o Ajax amanhã), Juventus (jogará hoje contra o Malmö) e Manchester City entram no torneio com a ambição de lutar pelo título, mas com chances menores do que as dos favoritos mais destacados.Além do Real e da Juventus, a rodada de hoje terá a estreia do Atlético de Madrid, atual vice-campeão, que enfrentará o Olympiacos, e a volta ao torneio do pentacampeão Liverpool, que jogará contra o Ludogorets, da Bulgária.

BRASILEIROS

A Liga dos Campeões tem nesta temporada a presença de 76 jogadores brasileiros. Apenas a Espanha conta com mais atletas no torneio (83). O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, é o clube que possui mais jogadores nascidos no País: 13, entre eles os meias Taison, Douglas Costa e Bernard.

Dos candidatos ao título, o mais “brasileiro” é o Paris Saint-Germain, que tem cinco (Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Marquinhos e Lucas). É pouco provável que o torneio termine sem que ao menos um jogador do Brasil dê a volta olímpica. Entre os clubes grandes, os únicos sem brasileiros são Borussia Dortmund, Ajax e Arsenal.