Giggs dá vitória ao Manchester United em 900º jogo

A vitória manteve o Manchester United na vice-liderança do Campeonato Inglês, agora com 61 pontos, apenas dois atrás do Manchester City. Já o Norwich está na oitava colocação, com 35 pontos após a realização desta partida, válida pela 26ª rodada da competição.

Titular neste domingo, Giggs disputou a 900ª partida pelo Manchester United. O galês está no clube desde 1991 e é o jogador que mais vezes entrou em campo pelo clube. O lendário Bobby Charlton é quem está mais próximo da sua marca, com 758 partidas disputadas.

Recentemente, o jogador renovou o seu contrato com o clube por mais uma temporada. Aos 38 anos, Giggs já faturou 25 títulos pelo Manchester United, incluindo duas Liga dos Campeões da Europa, quatro Copas da Inglaterra e 12 edições do Campeonato Inglês.

Neste domingo, outro veterano brilhou primeiro pelo time. Aos sete minutos, Paul Scholes abriu o placar da partida ao completar cruzamento de Nani. Porém, o Norwich arrancou o empate aos 39 minutos da etapa final, com o gol marcado por Grant Holt.

Mas Giggs conseguiu manter o Manchester United na cola do City. Já nos acréscimos do segundo tempo, o veterano galês completou, com a perna esquerda, cruzamento de Ashley Young e definiu a vitória da equipe por 2 a 1. Assim, o desejo do galês de conquistar o seu 13º título do Campeonato Inglês pelo clube permanece vivo.