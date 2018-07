Giggs diz que ainda 'não está pronto' para ser técnico Ryan Giggs agora é assistente do novo técnico do Manchester United, o holandês Louis Van Gaal, atualmente comandando a sua seleção nacional, mas que assumirá o time inglês após a Copa do Mundo. O eterno ídolo da torcida chegou a ficar como treinador interino no fim da última temporada, acumulando com a função de jogador, mas quis sair e fez questão de deixar claro que ainda "não está pronto" para se tornar técnico.