Giggs renova para jogar 23.ª temporada pelo Manchester United

MANCHESTER - O meia galês Ryan Giggs assinou nesta sexta-feira a prorrogação por mais um ano do seu contrato com o Manchester United, fato que o fará aumentar ainda mais a sua supervitoriosa e longa trajetória com a camisa do clube. Com o novo compromisso, o veterano de 38 anos poderá disputar a sua 23.ª temporada consecutiva pelo time.

Único jogador a marcar em todas as edições do Campeonato Inglês desde quando a competição passou a ser chamada também de Premier League - antes ela era conhecida como Football League -, Giggs fez sua estreia pelo time profissional do Manchester em março de 1991 e nunca atuou por outro clube em sua carreira.

Jogador mais premiado da história do futebol britânico, Giggs é o recordista de atuações com a camisa do Manchester, tendo ultrapassado a marca de 758 jogos de Bobby Charlton em plena final da Liga dos Campeões de 2007/2008, contra o Chelsea. Agora, ele já acumula a incrível marca de 898 partidas pelo time.

"Ryan é um jogador maravilhoso", afirmou Alex Ferguson, que acompanhou toda a longa jornada de Giggs no Manchester, pois comanda o time desde 1986. "De muitas maneiras, ele resume todas as minhas equipes aqui no United. Ele tem constantemente se reinventado, se adaptando à natureza mutável do jogo e mantido o desejo e a fome de sucesso", completou o técnico.

Em seguida, Ferguson ressaltou que Giggs serve de referência para a atual geração do Manchester e para as futuras que o clube está produzindo. "Em todos treinos e jogos ele é o exemplo para os outros seguirem. Os jovens jogadores no vestiário têm uma grande chance de aprender com um jogador que continuará batendo recordes que para qualquer um será duro de bater", enfatizou.

Giggs já ganhou 25 títulos importantes com a camisa do Manchester, incluindo duas Liga dos Campeões da Europa, 12 Campeonatos Ingleses, quatro Copas da Inglaterra e quatro Copas da Liga Inglesa. "Quando eu assinei o meu primeiro contrato, eu nunca pensei que seria capaz de jogar pelo United por 22 anos, mas eu me sinto bem e quero ainda poder contribuir para manter a equipe lutando por títulos", ressaltou Giggs.

Em maio passado, o galês ajudou o Manchester a ganhar o seu 19.º título do Campeonato Inglês, superando o recorde de 18 troféus do Liverpool, fato que foi exaltado pelo meio-campista nesta sexta-feira. "Ganhar o 19.º título do clube foi uma grande emoção, mas neste clube só se pensa no que nós faremos adiante e estou realmente satisfeito por poder fazer parte disso", comemorou.