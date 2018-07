Giggs salva United contra o Norwich; Arsenal goleia Spurs

O United saiu na frente com uma cabeçada de Paul Scholes aos sete minutos e Grant Holt igualou a sete minutos do encerramento, mas Giggs riu por último e manteve os atuais campeões dois pontos atrás do líder Manchester City, que derrotou o Blackburn Rovers no sábado.

O Spurs está em terceiro com 53 pontos, mas teve um desempenho sofrível no clássico londrino depois de assumir uma dianteira de dois gols sobre seu arquirrival com um tento de Louis Saha aos quatro minutos e um pênalti de Emmanuel Adebayor, ex-atacante do Arsenal, aos 34 minutos.

O Arsenal estava empatado no intervalo graças aos gols de Bacary Sagna e Robin van Persie e acrescentou mais três ao placar no segundo tempo, sendo dois de Theo Walcott e mais um de Tomas Rosicky.

O Arsenal -cuja recuperação aconteceu antes do cartão vermelho de Scott Parker, do Spurs-, terminou o dia na quarta colocação com 46 pontos, acima do Chelsea no saldo de gols.

O Stoke City recebe o Swansea City ainda neste domingo a partir das 13h (horário de Brasília).