Gignac admite trocar Olympique de Marselha pela Inter de Milão

Artilheiro do Campeonato Francês - tem os mesmos 11 gols de Alexandre Lacazette, do Lyon -, o atacante Andre-Pierre Gignac admitiu que pensa em deixar o Olympique de Marselha no final desta temporada, quando acaba seu contrato. E também disse que seu futuro pode ser na Inter de Milão.

"Acredito que vou sair no final da temporada. Quero saber se Bielsa (o técnico argentino Marcelo Bielsa) vai continuar, mas quero um grande desafio. Vou ouvir as propostas com carinho", afirmou o atacante francês, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Prestes a completar 29 anos - faz aniversário na sexta-feira -, Gignac foi comprado em 2010 pelo Olympique de Marselha, que pagou 18 milhões de euros ao Toulouse. Agora, está nos planos da Inter de Milão. "Seria incrível (jogar no clube italiano)", revelou o atacante.