Gignac, do Tigres, provoca Palmeiras e escreve 'vai, Corinthians' nas redes sociais

Em dia de derrota sobram provocações de torcedores rivais, mas algumas são inesperadas. André-Pierre Gignac, autor do gol da vitória do Tigres sobre o Palmeiras pelas semifinais do Mundial de Clubes, usou suas redes sociais para provocar o rival deste domingo.

Em tom de comemoração pela vaga inédita de uma equipe mexicana na decisão, Gignac publicou "Vai, Tigres. Vai, Corinthians", aumentando os ingredientes das provocações dos rivais pela eliminação palmeirense.

Leia Também Com gol de Gignac, Palmeiras é derrotado pelo Tigres e diz adeus ao título do Mundial de Clubes

O atacante de 35 anos disputou a Copa do Mundo de 2010 com a seleção francesa e está na equipe mexicana desde 2015, tornando-se o grande destaque e certeza de gols. Neste torneio, Gignac já marcou três gols em dois jogos.

O Tigres agora aguarda a definição de seu adversário na decisão do Mundial. Nesta segunda-feira, Al Ahly, do Egito, e Bayern de Munique entram em campo. O derrotado deste duelo enfrenta o Palmeiras na disputa pelo terceiro lugar.