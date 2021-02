Gignac elogia Weverton e diz que Palmeiras estava cansado por viagem

Maior estrela do Tigres, André-Pierre Gignac decidiu a semifinal contra o Palmeiras, neste domingo, no Mundial de Clubes. Foi dele o gol da vitória da equipe mexicana, por 1 a 0, em cobrança de pênalti. Feliz pela vitória, o atacante comemorou o resultado histórico para o Tigres, fez elogios ao goleiro Weverton e disse que a equipe brasileira estava cansada, após a viagem até o Catar.

"Eles estavam cansados da viagem e acho que festejaram muito a conquista da Copa Libertadores. Mas são uma grande equipe, com um grande goleiro, que fez três ou quatro defesas", disse o francês, um dos maiores artilheiros da história do Tigres. Weverton, de fato, foi um dos melhores jogadores em campo, com atuação que evitou uma vitória de maior placar para os mexicanos.

Apesar dos elogios ao Palmeiras, Gignac exaltou o desempenho da sua equipe. "A vitória é de todos. Fizemos um grande esforço, do goleiro ao atacante. Hoje conseguimos tocar melhor a bola e perder menos bolas fáceis. Foi uma partida intensa, saímos com a vitória e estamos felizes. Mas vamos buscar mais."

O resultado levou um time mexicano à final do Mundial de Clubes pela primeira vez. "Agora vamos nos preparar para a final. O importante agora é descansar porque podemos fazer algo histórico", projetou Gignac.

Na final, na próxima quinta-feira, o Tigres vai enfrentar o vencedor do duelo entre o favorito Bayern de Munique o modesto Al Ahly, do Egito. Este segundo confronto da semifinal está marcado para esta segunda-feira.