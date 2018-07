Gignac se recupera e reforça Olympique de Marselha

Treinador do Olympique de Marselha, Didier Deschamps disse que Gignac vai ser relacionado para o jogo de quarta-feira no Estádio Velodrome, mas não revelou se o atacante será titular. Atual campeão francês, o Marselha goleou por 4 a 0 o Montpellier no sábado, e assumiu a liderança da competição, com 25 pontos após 14 rodadas. A equipe tem vantagem no saldo de gols em relação ao Lille.

Porém, o Olympique de Marselha ainda não terá o time completo contra o Rennes. O defensor Vitorino Hilton está em recuperação de uma lesão na coxa e treinou em separado nesta segunda-feira.