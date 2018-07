Gijón vence, conta com tropeço e se livra da queda; Getafe e Rayo são rebaixados

Com os resultados neste dia final de confrontos desta edição da competição nacional, o Gijón foi a 39 pontos, em 17º lugar, uma posição à frente do grupo dos rebaixados. O Getafe ficou com 36 pontos, na vice-lanterna. Quem também caiu neste domingo foi o Rayo Vallecano, que venceu o lanterna Levante por 3 a 1 em casa, mas terminou a competição com 38 pontos, na 18ª colocação.

Na parte intermediária da tabela, já sem pretensões na competição, o Málaga goleou o Las Palmas por 4 a 1, em casa. O time anfitrião terminou a competição em oitavo lugar com 48 pontos, enquanto o adversário ficou em 11º, com 44. A partida contou com dois gols brasileiros. Charles fechou o placar para o Málaga e Willian José descontou para os visitantes.

O Espanyol venceu o Eibar por 4 a 2, em casa, e terminou à frente do rival na tabela de classificação. O time anfitrião ficou em 13º, com os mesmos 43 pontos dos visitantes, que terminaram o Espanhol no 14º lugar.