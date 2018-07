Elias, Renato Augusto e Gil se reapresentam ao Corinthians só no Rio

O zagueiro Gil, o volante Elias e o meia Renato Augusto não participarão do treino do Corinthians nesta quarta-feira no CT do Parque Ecológico. Titulares da seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre o Peru, terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, eles seguirão de Salvador direto para o Rio de Janeiro, onde encontrarão o restante do elenco alvinegro à noite. O trio estará acompanhado do preparador físico Fábio Mahseredjian, que também fez parte da delegação brasileira.

Na quinta-feira, às 22h, o Corinthians enfrenta o Vasco em São Januário. O time pode garantir o hexacampeonato brasileiro até mesmo em caso de derrota, desde que o Atlético-MG, segundo colocado, não vença o São Paulo no Morumbi.

O goleiro Cássio, que ficou no banco da seleção contra a Argentina, semana passada, em Buenos Aires, e diante do Peru, retorna a São Paulo e treina à tarde no CT. Fernando Lázaro, analista de desempenho da seleção e do Corinthians, também volta ao clube nesta quarta-feira.

A definição sobre a escalação dos jogadores que estavam com a seleção brasileira deve ocorrer apenas momentos antes da partida, após análise do desgaste físico dos atletas. Gil, no entanto, já se colocou à disposição de Tite para enfrentar o Vasco.

"A gente roeu o osso o ano inteiro. O Fabio (Mahseredjian) me conhece bem e sabe das minhas limitações e qualidades. O mais importante é todo mundo estar bem para poder fazer um grande jogo", disse o zagueiro.