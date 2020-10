Gil assume responsabilidade por gol contra no Corinthians: 'A fase não está boa'

Personagem negativo da derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Ceará, domingo, no Castelão, o zagueiro Gil assumiu a responsabilidade pela atuação ruim e prometeu superar o momento complicado "de cabeça erguida". O resultado negativo na partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro deixou a equipe paulista na zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o Corinthians vencia por 1 a 0, Léo Chú escapou pela esquerda do ataque e cruzou rasteiro para a área. Gil esticou a perna para cortar, mas acabou mandando contra seu próprio gol, sem chances para Cássio.

Leia Também Corinthians oficializa Vagner Mancini como técnico com contrato até o fim de 2021

"Assumo totalmente a minha responsabilidade, pois foi assim que cheguei até aqui, sem pisar ou passar por cima de ninguém. Sei que a fase não está boa e vou continuar trabalhando da mesma maneira que sempre trabalhei. Não vou abaixar a cabeça e muito menos me entregar. Continuarei de cabeça erguida", escreveu o zagueiro em publicação no seu perfil no Instagram.

O Corinthians ainda ficou com um jogador a mais na partida, após a expulsão de Eduardo durante o segundo tempo. Ainda assim, no fim da partida, o Ceará conseguiu a virada com um gol de pênalti de Fernando Sobral.

A partida contra o Ceará foi a última do Corinthians sob o comando do interino Dyego Coelho. Ele foi substituído por Vagner Mancini, oficializado como técnico nesta segunda-feira e que fará a sua estreia nesta quarta-feira, em partida diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada.