Gil comemora boa fase da defesa do Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians tem a defesa menos vazada do Brasileirão, com apenas seis gols sofridos em 14 rodadas. E um dos responsáveis por isso é o zagueiro Gil, titular absoluto do técnico Tite. Ele comemora a boa fase do sistema defensivo corintiano, o que, em sua avaliação, pode ser decisivo no objetivo de conquistar o título do campeonato.

"É gratificante saber que somos a melhor defesa do Brasileirão. Esperamos seguir assim até o fim, e com o título para consagrar esta campanha", afirmou Gil, que chegou ao Corinthians no começo deste ano e virou rapidamente titular, formando dupla com Paulo André.

Nesse período, Gil já disputou 44 jogos pelo Corinthians, saindo de 23 deles sem levar gols. Para ajudar, o zagueiro de 26 anos, que veio do Valenciennes (França), ainda não sofreu contusão e nem precisou cumprir suspensão com a camisa corintiana.

"Não levar gol é o primeiro passo para uma equipe. Estamos com um setor defensivo forte e temos conseguido levar poucos gols. É importante ter essa segurança, pois lá na frente os gols acabam saindo", afirmou Gil, após o empate por 0 a 0 com o Fluminense, na noite de quarta-feira, no Maracanã, que deixou o Corinthians com 22 pontos no Brasileirão.