Gil defende Tite e vê grupo do Corinthians 'fechado' com o técnico

SÃO PAULO - O zagueiro Gil isentou Tite de culpa pela série de resultados ruins e negou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, que exista um desgaste na relação do grupo do Corinthians com o treinador. "Está todo mundo fechado com ele", afirmou. "Ele, Tite, é um paizão, trabalhador, motivador e faz tudo para que a equipe vença".

Para o zagueiro, o time tem segurança no trabalho do treinador, ainda que Tite não tenha decidido se vai renovar ou não contrato com o clube - o vínculo termina em dezembro. "É que infelizmente a gente não está conseguindo vencer. Já são quatro jogos (sem vitórias), ninguém gosta de perder."

Gil ainda revelou que o elenco ficou bastante chateado após a derrota para o Goiás por 2 a 1, no Pacaembu, e chegou a dizer que está difícil sair de casa - mais uma vez o time foi vaiado e a torcida pediu mais "vontade" aos jogadores. "É difícil. Somos seres humanos. A gente fica chateado. Apesar de não estar vencendo, é difícil mesmo sair na rua", admitiu.

O Corinthians conquistou somente um ponto nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu se manter na sexta colocação, com 30 pontos. No entanto, a distância para o G4 da tabela está em cinco pontos. O time volta a campo nesta quarta-feira em Campinas, onde enfrenta a Ponte Preta, adversário que luta contra o rebaixamento (está em 19º lugar). Machucados, os laterais Alessandro e Fábio Santos estão fora da partida.