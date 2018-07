Gil diz que se incomoda com críticas por não ter jogado contra o Galo

O zagueiro Gil afirmou que ainda se sente incomodado com as críticas que recebeu, por parte da torcida do Corinthians, por não ter atuado contra o Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. O time paulista perdeu por 4 a 1 e foi eliminado.

Gil não atuou e ficou no banco de reservas porque ele foi um dos jogadores que estavam com a seleção brasileira e chegaram ao País no dia do jogo. Elias também recebeu as mesmas críticas apesar de ter atuado alguns minutos na derrota.